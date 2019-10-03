Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
  • РИА Новости

По словам Путина, запрос украинского общества на урегулирование в стране очевидный. Российский президент считает, что «прежде всего на основе этого запроса Зеленский так убедительно выиграл выборы», так как народ ждёт разрешения конфликта.

«И если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений», — сказал Путин.

Президент России считает, что Зеленский «искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление».

Он также добавил, что в России видят «определённые колебания» на Украине. По его словам, Зеленский должен искать какие-то компромиссы и договариваться со всеми членами общества, каких бы взглядов они не придерживались.

Путин заключил, что Зеленский должен всё-таки выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству народа Украины.

Также Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить