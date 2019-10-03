Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете.
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении
  • РИА Новости

«Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы — они ведут независимую, как это не покажется странным, даже государственные каналы, они ведут независимую редакционную политику — что они выставляют Украину в невыгодном свете… если это так, то это неправильно», — сказал президент.

Как отметил Путин, нельзя выставлять братский народ в невыгодном свете.

«Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ без всякого преувеличения в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, не о народе. Если вы так это трактуете, значит, чего-то не хватает в наших программах», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что в будущем российско-украинские отношения полностью нормализуются

Как указывал российский президент, сближение двух стран неизбежно

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить