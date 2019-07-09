Путин назвал неизбежным сближение России и Украины

Сближение России и Украины неизбежно, как и строительство союзнических отношений между государствами. Об этом в интервью для фильма режиссёра Оливера Стоуна заявил российский лидер Владимир Путин.

«Думаю, это неизбежно. Во всяком случае неизбежно строительство нормальных, дружеских — я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических — отношений. И в конечном итоге мы всё-таки придём к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», — цитирует президента РИА Новости.

Ранее стало известно, что Путин дал интервью Оливеру Стоуну для документального фильма «В борьбе за Украину».

Лента посвящена украинскому кризису. По словам создателей, в фильме прозвучат «серьёзные месседжи» Путина народам двух стран.

В июне Путин выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены.

В декабре 2018 года президент России отмечал, что ненормальная ситуация в отношениях двух государств не изменится, пока у власти в Киеве находятся русофобы.