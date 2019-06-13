Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Путин также выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский сможет действовать более энергично как во внешней политике для восстановления двусторонних отношений с Россией, так и во внутренней политике для решения текущих проблем.  

«Но новое руководство, надеюсь... не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем прежде всего в экономике и социальной сфере», — подчеркнул президент России.

Ранее в МИД России призвали новые киевские власти не искать предлоги для саботажа минского процесса.

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