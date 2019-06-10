В МИД России надеются, что Киев не будет саботировать Минские соглашения

В МИД России надеются, что новые киевские власти не будут, как бывший президент Пётр Порошенко, искать предлоги для саботажа минского процесса.

«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на юго-востоке, не будут, как Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе», — говорится в заявлении на сайте МИД.

Ранее полпред России в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Борис Грызлов и глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявили, что Украина сорвала процесс отвода сил из Станицы Луганской.

Подробнее — в материале RT.