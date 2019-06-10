В МИД России надеются, что Киев не будет саботировать Минские соглашения
- РИА Новости
«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на юго-востоке, не будут, как Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе», — говорится в заявлении на сайте МИД.
Ранее полпред России в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Борис Грызлов и глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявили, что Украина сорвала процесс отвода сил из Станицы Луганской.
Подробнее — в материале RT.