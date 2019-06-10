«О перемирии речи быть не может»: почему Киев сорвал вывод войск из Станицы Луганской

Украина сорвала процесс отвода сил из Станицы Луганской. Об этом заявили полпред РФ в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов и глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. Разведение войск было запланировано на 10 июня, однако ВСУ перенесли дату на 16 июня под предлогом обстрелов со стороны ополчения. Власти самопровозглашённой республики выступают с аналогичными обвинениями в адрес украинской армии. По мнению экспертов, причина срыва отвода сил из Станицы Луганской в том, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует план урегулирования конфликта в Донбассе, хотя до выборов он пообещал избирателям добиваться мира в стране.

Полномочный представитель РФ в трёхсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов заявил о срыве Украиной запланированного на 10 июня процесса разведения войск в Станице Луганской. По его словам, новый президент страны Владимир Зеленский не пользуется возможностью «снизить накал напряжённости в Донбассе».

«Ситуация в районе Станицы Луганской ярко характеризует неготовность руководства Украины переломить сложившуюся ситуацию, отказаться от политики «партии войны». Никакой реализации слов о мире не произошло со стороны новой киевской власти. Обстрелы со стороны ВС Украины продолжаются, обстановка остаётся крайне напряжённой, положительных изменений не видно», — сказал Грызлов.

Ранее Киев принял решение о переносе срока отвода войск из Станицы Луганская на 16 июня. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК). Оно было опубликовано утром 10 июня на странице пресс-центра операции объединённых сил (ООС) в Facebook.

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5 июня на заседании контактной группы была достигнута договорённость о разведении сил и средств в Станице Луганской в понедельник, 10 июня, при соблюдении режима тишины. Украинская сторона обвинила ополчение в продолжающих обстрелах и возложила на Луганск вину за срыв договорённости.

ЛНР выступает со встречными претензиями. По данным властей самопровозглашённой республики, 8 июня ВСУ обстреляли КПП «Станица Луганская». Как полагает уполномоченный представитель ЛНР в ТХГ Владислав Дейнего, Киев по собственной инициативе сорвал развод войск. В частности, Дейнего сообщил, что украинская сторона не направила соответствующую заявку в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и не отреагировала на белую сигнальную ракету ополчения.

В сентябре 2016 года минская контактная группа достигла договорённости об отводе войск из трёх населённых пунктов на линии соприкосновения — Золотого (ЛНР), Петровского (ДНР) и Станицы Луганской. Однако разведение сил было осуществлено только в Золотом и Петровском. Вопрос о демилитаризации Станицы Луганская поднимался неоднократно, но практических результатов переговоры не принесли.

«Неотвратимая ответственность»

Встреча минской контрактной группы, которая состоялась 5 июня, стала первой после выборов нового президента Украины. По итогам переговоров спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что испытывает определённый оптимизм. По его словам, заседание ТКГ носило конструктивный характер.

«Перерыв в работе был обусловлен известными политическими событиями (выборами президента. — RT) на Украине. Этот перерыв, можно сказать, был нужным и полезным. Сегодня состоялись конструктивные дискуссии на заседании контактной группы и в рамках рабочих подгрупп. Это вселяет оптимизм», — сообщил Сайдик.

Жители идут по повреждённому мосту в районе пропускного пункта «Станица Луганская».

РИА Новости

© Сергей Аверин

Аналогичную точку зрения высказал представитель от Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма. По его мнению, «впервые заседания рабочих групп прошли конструктивно».

«Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир», — сказал Кучма.

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В ЛНР и ДНР также положительно оценили результаты переговоров. Как сообщили представители непризнанных республик, Киев несколько смягчил риторику и продемонстрировал «желание начать конструктивное взаимодействие». В тоже время в ДНР и ЛНР подчеркнули необходимость практической реализации мер безопасности.

Следующее заседание Минской группы должно пройти 19 июня. На нём запланировано обсуждение и возможное подписание нового соглашения о прекращении огня — так называемого хлебного перемирия (имеется в виду установление режима тишины на время жатвы). По словам полпреда РФ Грызлова, Киев должен ввести «неотвратимую ответственность» для ВСУ за обстрелы.

При этом, как пояснил Кучма, суть проекта нового соглашения заключается в запрете на открытие ответного огня и обстрелов гражданских объектов. Также экс-президент рассчитывает на подвижки в вопросах обмена военнопленными и решения проблем водоснабжения непризнанных территорий.

Леонид Кучма и Владимир Зеленский

Reuters

© Gleb Garanich

В беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал «иллюзорным оптимизмом» заявления Сайдика и Кучмы. На протяжении последних пяти лет были заключены десятки дополнительных договорённостей, направленных на укрепление режима тишины, но вооружённый конфликт всё равно продолжается, констатировал эксперт.

«В районе Станицы Луганской по-прежнему идут боевые действия. В такой ситуации отвод невозможен. Договорённости от 5 июня, как мы видим, для Киева ничего не стоят. Что можно обсуждать 19 июня, я не очень понимаю. Перемена тона дискуссии с украинской стороны не привела к конкретным результатам. Слова про мир и тишину остались словами», — отметил Безпалько.

«Конкретные предложения»

Установление мира в Донбассе — одно из основных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. В своей инаугурационной речи он заявил, что готов потерять пост главы государства ради прекращения огня. Также президент выразил готовность к диалогу, но с условием возвращения всех украинских военнопленных.

27 мая Зеленский впервые отправился с рабочей поездкой в Донбасс. Он посетил позиции ВСУ в Станице Луганская, где заслушал доклад командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сирского. Эксперты обратили внимание, что президент посетил не местных жителей, а военнослужащих.

«Этот символичный шаг Зеленского можно воспринимать как демонстрацию готовности следовать курсу «партии войны». Ничего не мешало новому президенту пообщаться не только с силовиками, но и с гражданским населением, поговорить об их проблемах, о том, какие трудности им приходится преодолевать, чтобы перейти КПП в Станице Луганской», — отметил Безпалько.

3 июня Зеленский объявил о возвращении в ТКГ Леонида Кучмы, который оставил должность представителя Украины на переговорах в Минске в октябре 2018 года. Также президент Украины сообщил, что у его команды существуют «очень конкретные предложения» по интенсификации мирного урегулирования. Правда, Зеленский не стал рассказывать о них.

Владимир Зеленский на позициях украинской армии в районе Луганска

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

4 июня на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе Зеленский назвал своими первоочередными целями прекращение огня на линии соприкосновения, обмен пленными и восстановление автомобильного моста в Станице Луганской, который был разрушен ВСУ в 2015 году. Сейчас по нему можно передвигаться только пешком.

Отсутствие программы действий

Источник RT в партии «Народный фронт» сообщил, что «в ближайшие годы ни о каком реальном перемирии речи быть не может». Он напомнил, что выполнение Минских соглашений приведёт к отмене антироссийских санкций. Такое развитие событий не устраивает ни Запад, ни официальный Киев.

«Зеленский находится в сложной ситуации. На него давит Запад и радикальная часть украинского общества, которая воспринимает любые призывы к миру как уступки России. По большому счёту Зеленскому ничего не остаётся, чтобы, как и его предшественник Пётр Порошенко, обещать быстро завершить боевые действия, не совершая реальных шагов», — сказал представитель «Народного фронта».

9 июня на своём съезде партия Зеленского «Слуга народа» представила предвыборную программу из 16 пунктов. Однако в документе не говорится об урегулировании конфликта в Донбассе. Выборы в Верховную раду пройдут 21 июля. Согласно социологическим опросам, политическая сила нового президента Украины должна получить большинство мест в парламенте.

В комментарии RT замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что нерешительность Зеленского и его команды по вопросу Донбасса может оказать негативное влияние на популярность «Слуги народа» в преддверии выборов. На сегодняшний день, как полагает эксперт, новый президент демонстрирует отсутствие последовательной программы.