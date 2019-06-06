Из «политического небытия»: что стоит за критикой Порошенко позиции Зеленского по Донбассу

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что предложение нынешних киевских властей о снятии блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей предаёт национальные интересы. В связи с этим он потребовал объяснений от Владимира Зеленского. Между тем в ОБСЕ говорят, что это станет большим прогрессом. Аналогичного мнения придерживаются и российские эксперты. Порошенко же, по словам аналитиков, просто пытается вытащить себя из политического небытия, куда его отправили граждане Украины на президентских выборах.

На Украине продолжаются заочные трения между действующим президентом Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко. Причиной для нового витка взаимных пререканий стала встреча трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. По итогам заседания спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что в ходе следующего контакта сторон будет рассмотрен вопрос о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом соответствующее предложение сделал глава украинской делегации Леонид Кучма, который был назначен решением Зеленского. Как заметил Сайдик, решение прежних властей Киева о введении в марте 2017 года транспортной и экономической блокады Донбасса способствовало только усилению разрыва отношений между сторонами конфликта.

«Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении. Снятие блокады — это был бы большой прогресс», — пояснил он.

Однако инициатива, направленная на урегулирование и поддерживаемая Европой, вызвала неудовлетворение со стороны бывшего украинского лидера, который намерен стать «отцом нации». О желании получить такой статус порталу «Украинская правда» сообщили источники из окружения экс-президента. По мнению Порошенко, Киев решением снять блокаду с Донбасса «ставит себя на колени» перед Москвой.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!» — написал Порошенко в Facebook.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, шаг Киева по снятию блокады нужно только приветствовать, его воспринимают позитивно как в ДНР и ЛНР, так и в ОБСЕ и России.

«Порошенко — отыгранный политический материал. На всё, что он говорит, может сам себе и отвечать. Ни Зеленский, ни кто-либо ещё не обязаны давать Порошенко никаких разъяснений. Все разъяснения ему дал украинский народ, который отправил его в политическое небытие. Всё, что происходит сейчас — вопреки Порошенко и тому, что он наделал за все эти пять лет. Всё, что он хотел сказать, уже было сказано. На мой взгляд, из того тупика, в который он завёл ситуацию, нет простых выходов. И, безусловно, снятие экономической блокады не является выходом. Но как первый шаг, это стоит приветствовать», — заявил Брутер в беседе с RT.

«Провокация со стороны Порошенко»

Помимо этого, пресс-секретарь экс-президента Украины Святослав Цеголко обратил внимание на заявление Зеленского, сделанное в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском. Там действующий глава государства сказал, что вступление Украины в ЕС станет «смертью российского имперского проекта».

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Представитель Порошенко поблагодарил Зеленского за то, что тот прислушивается к своему предшественнику, но призвал нанять себе помощника, который будет готовить тексты выступлений.

«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал он в Facebook.

Стоит заметить, что в администрации действующего президента Украины оперативно ответили на произошедшее, сообщив общественности об инициировании служебного расследования. По предварительным данным, готовившие для Зеленского тезисы выступления работники МИД Украины параллельно продолжали работать на Порошенко. Если факт сотрудничества подтвердится, то будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.

«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — говорится в сообщении.

Политолог Иван Мезюхо считает, что все нынешние заявления представителей Порошенко стоит рассматривать как часть предвыборной кампании к парламентским выборам, намеченным на 21 июля

«Порошенко изображает из себя великого демократа, поселившегося в стеклянном офисе обновлённой партии «Европейская солидарность». Что мешало ему объединять украинский народ в то время, когда он стоял у руля государства? Что мешало ему демонстрировать открытость и готовность к диалогу, когда в его руках находилась реальная власть. Все заявления Порошенко — предвыборная риторика. Ему нужно сделать всё возможное для того, чтобы его обновлённая политическая сила преодолела пятипроцентный барьер на выборах», — считает эксперт.

По его словам, нельзя исключать, что конфликт между Порошенко и Зеленским будет лишь накаляться, а в дальнейшем станут острее и взаимные претензии. Политолог считает, что вся ситуация с заявлениями о плагиате и проведении расследования не красит Киев «в глазах международного сообщества».

«Не исключаю того, что у Петра Порошенко есть свои люди в органах государственной власти, в частности, в МИД. Павел Климкин заслужил репутацию верного цепного пса Порошенко, и через него, как бывшего министра иностранных дел Украины, теоретически экс-президент может как-то влиять на это ведомство и получать какую-либо необходимую для него информацию», — заявил Мезюхо в разговоре с RT.