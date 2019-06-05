АП Украины подозревает МИД страны в работе на Порошенко

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Администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского подозревает МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
АП Украины подозревает МИД страны в работе на Порошенко
  • Reuters

«Предварительно установлено, что работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленского, параллельно продолжая работать на Петра Порошенко», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что соответствующий комментарий был опубликован после появления в сети обвинений в адрес Зеленского, который в ходе пресс-конференции в Брюсселе использовал цитаты Порошенко, выступавшего на съезде партии «Европейская солидарность».

По факту произошедшего начато служебное расследование.

В администрации Зеленского также указали, что рассматривают случившееся как диверсию некоторых сотрудников МИД Украины и провокацию со стороны команды Порошенко.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском заявил, что вступление Украины в ЕС станет смертью российского «имперского проекта»

Также сообщалось, что в ходе переговоров стороны обсудили проведение предстоящего саммита ЕС — Украина.

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