Зеленский планирует обсудить с Туском и Могерини Донбасс
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«Во время встреч с Федерикой Могерини и Дональдом Туском президент обсудит планы реформ и видение урегулирования ситуации в Донбассе, а также принятие мер против чиновников России, виновных в паспортизации Донбасса», — говорится в сообщении администрации президента Украины.
Ранее Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе.
Он также заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений.