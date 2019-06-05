Зеленский планирует обсудить с Туском и Могерини Донбасс

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Украинский президент Владимир Зеленский планирует встретиться с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском для обсуждения урегулирования ситуации в Донбассе.
Зеленский планирует обсудить с Туском и Могерини Донбасс
  • ©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Во время встреч с Федерикой Могерини и Дональдом Туском президент обсудит планы реформ и видение урегулирования ситуации в Донбассе, а также принятие мер против чиновников России, виновных в паспортизации Донбасса», — говорится в сообщении администрации президента Украины.

Ранее Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе.

Он также заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений.

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