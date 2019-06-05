Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.

Внаслідок обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців, ще трьох було поранено. Висловлюю співчуття родинам загиблих і бажаю швидкого одужання постраждалим. Звертаюся до керівництва РФ: загострення конфлікту є не найкращим фоном для відновлення переговорів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 5 июня 2019 г.

«Вследствие обстрелов позиций ООС в Донбассе погибли трое военнослужащих, ещё трое были ранены. Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Обращаюсь к руководству России: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров», — написал Зеленский в Twitter.

Ранее Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений.