Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе
  • ©president.gov.ua

«Вследствие обстрелов позиций ООС в Донбассе погибли трое военнослужащих, ещё трое были ранены. Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Обращаюсь к руководству России: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров», — написал Зеленский в Twitter.

Ранее Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений. 

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