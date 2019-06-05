Грызлов назвал сроки возможного подписания соглашения о перемирии в Донбассе
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- РИА Новости
«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече, 19 июня», — приводит его слова ТАСС.
При этом Грызлов подчеркнул важность исполнения Киевом тех обязательств, которые уже выполнили Донецк и Луганск.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что переговоры трёхсторонней контактной группы в Минске впервые прошли конструктивно.
В апреле Грызлов выразил мнение, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины даёт возможность вернуться к выполнению Минских соглашений.