Грызлов назвал сроки возможного подписания соглашения о перемирии в Донбассе

Короткая ссылка
Полпред России на переговорах контактной группы Борис Грызлов не исключил, что новое соглашение о прекращении огня в Донбассе может быть подписано 19 июня.
Грызлов назвал сроки возможного подписания соглашения о перемирии в Донбассе
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече, 19 июня», — приводит его слова ТАСС.

При этом Грызлов подчеркнул важность исполнения Киевом тех обязательств, которые уже выполнили Донецк и Луганск.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что переговоры трёхсторонней контактной группы в Минске впервые прошли конструктивно.

В апреле Грызлов выразил мнение, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины даёт возможность вернуться к выполнению Минских соглашений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить