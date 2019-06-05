Грызлов назвал сроки возможного подписания соглашения о перемирии в Донбассе

Полпред России на переговорах контактной группы Борис Грызлов не исключил, что новое соглашение о прекращении огня в Донбассе может быть подписано 19 июня.

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече, 19 июня», — приводит его слова ТАСС.

При этом Грызлов подчеркнул важность исполнения Киевом тех обязательств, которые уже выполнили Донецк и Луганск.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что переговоры трёхсторонней контактной группы в Минске впервые прошли конструктивно.

В апреле Грызлов выразил мнение, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины даёт возможность вернуться к выполнению Минских соглашений.