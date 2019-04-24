Грызлов: победа Зеленского даёт возможность вернуться к выполнению Минских соглашений

Полпред России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов выразил мнение, что победа Владимира Зеленского во втором туре выборов президента даёт возможность вернуться к выполнению Минских соглашений.

РИА Новости

«Результаты выборов открывают возможность для возвращения внутриукраинского конфликта к выполнению минских договорённостей», — цитирует его РИА Новости. Ранее ЦИК Украины завершила обработку всех протоколов: Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко — 24,45%. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины.