Грызлов: победа Зеленского даёт возможность вернуться к выполнению Минских соглашений
- РИА Новости
«Результаты выборов открывают возможность для возвращения внутриукраинского конфликта к выполнению минских договорённостей», — цитирует его РИА Новости.
Ранее ЦИК Украины завершила обработку всех протоколов: Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко — 24,45%.
Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины.