Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя сообщение о возможном визите в Крым комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, заявил о необходимости постоянного международного присутствия на полуострове.

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин в Facebook.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что собирается посетить Крым. При этом она добавила, что её визит на полуостров должен быть подтверждён.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.