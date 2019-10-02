Путин: Зеленскому досталось «тяжёлое наследие»

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Президент России Владимир Путин заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому досталось «тяжёлое наследие».
Путин: Зеленскому досталось «тяжёлое наследие»
  • © Global Look Press
  • РИА Новости

«Я даже не знаю, что там осталось (на Украине. — RT). Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило своё существование... Это тяжёлое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но прежде всего ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом», — сказал Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя».

В ходе выступления российский лидер прокомментировал скандал в США вокруг разговора президента страны Дональда Трампа с Зеленским. По его словам, в Соединённых Штатах используются любые поводы для атаки на главу Белого дома.

Ранее Путин заявил, что Россия готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор.

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