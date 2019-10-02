Путин прокомментировал скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским

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Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал в США вокруг разговора президента страны Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, в Соединённых Штатах используются любые поводы для атаки на главу Белого дома.
Путин прокомментировал скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским
  • Reuters

«Используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки... Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чём, просто искали повод для атак на вновь избранного президента», — сказал Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Как отметил глава государства, стало ясно, что никакого сговора между Москвой и командой Трампа не было, это было доказано бывшим спецпрокурором Робертом Мюллером.

«Нашли другой повод теперь, этот повод связан с Украиной. Это только подчёркивает, что Россия не имеет к этому никакого отношения», — подчеркнул президент.

24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за того, что он якобы предал целостность выборов, надавив на Зеленского.

Впоследствии Белый дом опубликовал расшифровку разговора двух лидеров. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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