Пристайко: нормандский саммит должен ускорить обмен с Россией

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что будущий саммит «нормандской четвёрки» должен стать катализатором крупного обмена удерживаемыми лицами.
Пристайко: нормандский саммит должен ускорить обмен с Россией
  • Reuters

«Мы хотим получить максимальное число наших граждан, которые на данный момент находятся и в тюрьмах на территории России и на территории так называемых народных республик Донбасса», — цитирует Пристайко «Укринформ».

Также, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что готовящая встреча откроет путь к окончательному решению конфликта в Донбассе.

Ранее Пристайко заявил, что в настоящее время двусторонняя встреча между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным не планируется.

В свою очередь, в Кремле сообщали, что говорить о возможности такой встречи рано — в настоящее время акцент делается на подготовке к «нормандскому саммиту».

13 ноября Москва отметила позитивную динамику в процессе подготовки к саммиту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить