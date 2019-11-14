МИД Украины прокомментировал возможность встречи Зеленского с Путиным

В настоящее время двусторонняя встреча между украинским и российским лидерами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не планируется. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Эту инициативу Казахстана мы не получили ещё официально. И я думаю, что на этом этапе у Украины достаточно возможностей встретиться в «нормандской четвёрке». Именно ради этой встречи были сделаны определённые шаги, болезненные», — сказал Пристайко.

По его словам, украинская сторона «не планирует сейчас двустороннюю встречу с Путиным».

«Мы планируем встречу в «нормандской четвёрке», — подчеркнул министр.

12 ноября первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского. При этом он отметил, что украинский лидер уже дал своё согласие.

После этого в Кремле отметили, что высоко ценят усилия партнёров из Казахстана, однако «встреча ради встречи принесёт мало пользы», а вся концентрация — «на подготовке к процессу нормандского формата».

Подробнее — в материале RT.