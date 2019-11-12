Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
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По его словам, Зеленский уже дал своё согласие.
«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — цитирует Sputnik Казахстан Назарбаева.
Ранее в МИД Украины заявляли, что Зеленский готов встретиться с Путиным.
В октябре украинский президент отмечал, что его встреча с российским коллегой не планируется, поскольку «все против».