Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.

По его словам, Зеленский уже дал своё согласие.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — цитирует Sputnik Казахстан Назарбаева.

Ранее в МИД Украины заявляли, что Зеленский готов встретиться с Путиным.

В октябре украинский президент отмечал, что его встреча с российским коллегой не планируется, поскольку «все против».