На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что, по его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал, отвечая в Мариуполе на соответствующий вопрос журналистов.

«Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он чётко осознаёт, что можно и как можно достичь», — сказал Пристайко.

Ранее Зеленский выступил против публикации стенограмм своих переговоров с Владимиром Путиным.

В начале октября украинский лидер заявил, что его встреча с президентом России не планируется, поскольку «все против».