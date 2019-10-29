На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным
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- РИА Новости
Об этом он сказал, отвечая в Мариуполе на соответствующий вопрос журналистов.
«Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он чётко осознаёт, что можно и как можно достичь», — сказал Пристайко.
Ранее Зеленский выступил против публикации стенограмм своих переговоров с Владимиром Путиным.
В начале октября украинский лидер заявил, что его встреча с президентом России не планируется, поскольку «все против».