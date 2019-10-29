На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что, по его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным
  • © Global Look Press
  • РИА Новости

Об этом он сказал, отвечая в Мариуполе на соответствующий вопрос журналистов.

«Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он чётко осознаёт, что можно и как можно достичь», — сказал Пристайко.

Ранее Зеленский выступил против публикации стенограмм своих переговоров с Владимиром Путиным.

В начале октября украинский лидер заявил, что его встреча с президентом России не планируется, поскольку «все против».

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