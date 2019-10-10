Зеленский отказался обнародовать стенограммы переговоров с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил против публикации стенограмм своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Зеленский отказался обнародовать стенограммы переговоров с Путиным
  • РИА Новости

Как сообщает «СТРАНА.ua», он заявил на пресс-конференции, что данный поступок «навредит людям».

«К чему приведёт публикация моих разговоров с Путиным? Приведёт ли к продолжению наших встреч? Думаю, нет, на этом закончим. Будет ли у меня в дальнейшем возможность вернуть наших пленных потом? Нет, никогда. Я не играю ни в какие игры, которые связаны с жизнями людей. Нет, я ничего не буду публиковать, потому что это навредит людям», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко потребовал от офиса президента Украины опубликовать стенограммы телефонных переговоров Зеленского с Путиным.

10 октября Зеленский заявил, что обнародование стенограммы его разговора с американским лидером Дональдом Трампом подрывает дипломатические отношения.

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