Зеленский: обнародование разговора с Трампом подрывает дипотношения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обнародование стенограммы его разговора с американским лидером Дональдом Трампом подрывает дипломатические отношения.

«Я не рад, что это вышло наружу. Потому я считаю, что это немного подрывает любые дипломатические отношения в целом. Считаю, что это неправильно, так как это тот период, когда возможность тактики уменьшилась до нуля», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Также Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США.

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал ложью слова информатора о том, что его телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским был «сумасшедшим».