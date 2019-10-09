Трамп назвал ложью, что его разговор с Зеленским был «сумасшедшим»

Президент США Дональд Трамп назвал ложью слова информатора о том, что его телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским был «сумасшедшим».

«Так называемый информатор, ещё не узнав, что я собираюсь опубликовать точную стенограмму, заявил, что мой телефонный разговор с президентом Украины был «сумасшедшим, пугающим и неинформативным в вопросе национальной безопасности». Это очень большая ложь. Читайте стенограмму», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что его разговор с Зеленским был «прекрасным», и добавил, что информатор и другие должны извиниться перед ним «и прекратить смешной импичмент».

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.