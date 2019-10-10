Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.
Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США
  • РИА Новости

«Звонок никак не мог влиять на наши отношения с Соединёнными Штатами Америки. У нас было несколько звонков с президентом США. Я прекрасно понимал, что для нас задача сделать эти, я бы их назвал уставшими, отношения между Америкой и Украиной, к сожалению, надо это признать… С оружием наши звонки (я имею в виду эти истории с Burisma)... никак не связаны. Это неправда», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, как телефонный разговор с Трампом влияет на двусторонние отношения.

Трансляцию общения с журналистами ведёт телеканал «112 Украина».

Ранее Трамп назвал ложью слова информатора о том, что его разговор с Зеленским был «сумасшедшим».

25 сентября в США опубликовали расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого украинский президент пообещал, что генпрокурор Украины изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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