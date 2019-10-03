В Раде потребовали обнародовать переговоры Зеленского с Путиным

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко потребовал от офиса президента Украины опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, стенограммы «должны быть опубликованы».

«В связи с тем, что Украина подписала так называемую формулу Штайнмайера, обратился к главе офиса президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского», — цитирует его РИА Новости.

Гончаренко заявил, что с помощью расшифровки разговоров он надеется определить, было ли влияние со стороны президента России на решение Киева о подписании формулы Штайнмайера.

1 октября участники контактной группы по урегулированию в Донбассе в рамках встречи в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в законодательство Украины.