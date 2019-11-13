В МИД России высказались о возможности проведения нормандского саммита

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко высказался по поводу возможности проведения саммита в нормандском формате.

«Я думаю, что движение идёт в направлении, которое позволяет задуматься о созыве саммита нормандского формата. Но поступает информация, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть серьёзные трудности на политическом треке и в сфере безопасности», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Кремле назвали возможным проведение саммита в нормандском формате до конца года.

7 ноября глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что все стороны активно работают для создания условий по организации встречи «нормандской четвёрки».

Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал логичной позицию Москвы о бессмысленности встречи в нормандском формате только ради самой встречи, без выполнения со стороны Украины взятых базовых обязательств.