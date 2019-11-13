В кабмине ФРГ рассказали о подготовке встречи «нормандской четвёрки»

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что дата саммита в нормандском формате ещё не определена, но подготовка к нему идёт.

«Я не могу и сегодня назвать вам дату, но могу сказать, что переговоры на уровне правительства ФРГ продолжаются, чтобы подготовить этот саммит в ближайшем будущем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Кремле назвали возможным проведение саммита в нормандском формате до конца года.

7 ноября глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что все стороны активно работают по созданию условий для организации встречи «нормандской четвёрки».

Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал логичной позицию Москвы о бессмысленности встречи в нормандском формате только ради самой встречи, без выполнения со стороны Украины взятых базовых обязательств.