Песков прокомментировал возможность встречи Путина с Зеленским

Говорить о возможности двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского рано, в настоящее время акцент на подготовке к «нормандскому саммиту». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока рано говорить, мы акцентируемся сейчас на подготовке к нормандскому формату», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Как отмечается, таким образом он ответил на вопрос о том, возможна ли встреча глав государств до саммита в нормандском формате.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане. По его словам, Зеленский уже дал своё согласие «на тет-а-тет».

После этого Песков прокомментировал предложение Назарбаева, отметив, что в Кремле признательны ему и высоко ценят усилия партнёров из Казахстана, однако «встреча ради встречи принесёт мало пользы».

Подробнее — в материале RT.