Кремль отметил позитивную динамику в подготовке нормандского саммита

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Москва видит позитивную динамику в процессе подготовки саммита «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кремль отметил позитивную динамику в подготовке нормандского саммита
  • РИА Новости

«Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату», — подчеркнул он в ответ на вопрос об устранении препятствий для встречи в нормандском формате.

Ранее в МИД России оценили возможность созыва нормандского саммита в ближайшее время.

По словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, движение в данном направлении наблюдается, однако существует риск серьёзных трудностей «на политическом треке и в сфере безопасности».

Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал логичной позицию Москвы о бессмысленности встречи в нормандском формате без выполнения Украиной взятых базовых обязательств.

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