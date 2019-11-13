Кремль отметил позитивную динамику в подготовке нормандского саммита

Москва видит позитивную динамику в процессе подготовки саммита «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату», — подчеркнул он в ответ на вопрос об устранении препятствий для встречи в нормандском формате.

Ранее в МИД России оценили возможность созыва нормандского саммита в ближайшее время.

По словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, движение в данном направлении наблюдается, однако существует риск серьёзных трудностей «на политическом треке и в сфере безопасности».

Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал логичной позицию Москвы о бессмысленности встречи в нормандском формате без выполнения Украиной взятых базовых обязательств.