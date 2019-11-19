Зеленский намерен обсудить на нормандском саммите обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в нормандском формате намерен обсудить конкретные сроки обмена пленными.

«Когда мы говорим об освобождении наших ребят, обмене пленных или обмене всех на всех… для нас для всех, для меня лично тоже должно быть больше конкретики. Мы хотим всех наших людей вернуть домой. Я хочу говорить когда — если всех, то когда. Для меня ответ «когда» — это конкретные сроки, в ближайшее время», — сказал украинский лидер, выступление которого транслировал телеканал «Наш».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что будущий саммит «нормандской четвёрки» должен стать катализатором крупного обмена удерживаемыми лицами.

10 октября Зеленский заявил, что готов продолжить прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу передачи украинцев из России.