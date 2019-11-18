В Кремле подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что подготовка к данной встрече вступила в завершающую стадию.
«Во второй половине дня дадим информацию по международному телефонному разговору. Он как раз будет во многом связан с подготовкой к нормандскому формату, который сейчас запланирован на 9 декабря», — сказал он.
Ранее дату нормандского саммита назвали в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.
Позднее пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского также подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.
Эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал логичной позицию Москвы о бессмысленности встречи в нормандском формате без выполнения Украиной взятых базовых обязательств.