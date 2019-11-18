В Кремле подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию, что саммит в нормандском формате планируется провести 9 декабря в Париже.
В Кремле подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что подготовка к данной встрече вступила в завершающую стадию.

«Во второй половине дня дадим информацию по международному телефонному разговору. Он как раз будет во многом связан с подготовкой к нормандскому формату, который сейчас запланирован на 9 декабря», — сказал он.

Ранее дату нормандского саммита назвали в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.

Позднее пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского также подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже. 

Эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал логичной позицию Москвы о бессмысленности встречи в нормандском формате без выполнения Украиной взятых базовых обязательств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить