ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря
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«Можем подтвердить, что такая встреча должна пройти 9 декабря в Париже», — сказал ТАСС представитель немецкого кабмина.
Он отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель примет участие в переговорах.
В свою очередь, пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель также подтвердила эту дату и проинформировала, что Зеленский провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Ранее дату саммита назвали в канцелярии Макрона.