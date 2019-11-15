ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря

Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.

«Можем подтвердить, что такая встреча должна пройти 9 декабря в Париже», — сказал ТАСС представитель немецкого кабмина.

Он отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель примет участие в переговорах.

В свою очередь, пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель также подтвердила эту дату и проинформировала, что Зеленский провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Ранее дату саммита назвали в канцелярии Макрона.