Ушаков допустил проведение нормандского саммита в 2019 году

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Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции может состояться в конце 2019 года.
Ушаков допустил проведение нормандского саммита в 2019 году
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они ещё пока обсуждаются, но, очевидно, в этом году», — цитирует его Интерфакс.

Ранее в администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что саммит лидеров стран нормандского формата запланирован на 9 декабря.

В правительстве Германии и офисе президента Украины подтвердили планы провести саммит 9 декабря.

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