Пристайко назвал границу Украины главной «красной линией» переговоров
- Reuters
«Наша главная «красная линия», от которой не отступим ни на один миллиметр, — международно признанная государственная граница Украины», — написал Пристайко в своём Twitter.
Завтра Нормандський саміт. Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 декабря 2019 г.
Ранее в Киеве на Майдане Незалежности завершилась акция «Красные линии для Зеленского», прошедшая в преддверии переговоров в нормандском формате, которые должны состояться в Париже 9 декабря.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что завышенные ожидания от нормандского саммита в Париже могут оставить «послевкусие разочарования».