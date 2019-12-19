ЛНР готова передать Киеву 30 человек в рамках обмена

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила о готовности республики передать Киеву 30 человек в рамках обмена.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По её словам, представители Украины во время минувшей встречи в Минске выступили с предложением уменьшить число людей, которых планируется включить в список для обмена.

«Но здесь самое, что, я считаю, кощунственное было, они были согласны даже уменьшить количество людей, которых мы подтвердили со своей стороны. То есть со стороны ЛНР подтверждено до 30 человек — и официальные представители готовы были этот список уменьшить», — сказал она.

Ранее Кобцева заявила о готовности ЛНР провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2019 года.

13 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов идти на серьёзные компромиссы по вопросу об обмене удерживаемыми людьми.