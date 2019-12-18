В ЛНР заявили о готовности провести обмен удерживаемыми лицами

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила о готовности республики провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2019 года.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Со стороны ЛНР подтверждаем полную готовность провести в соответствии с решениями саммита «нормандской четвёрки» освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года», — сказала она.

Вместе с этим Кобцева призвала представителей Киева на заседании гуманитарной подгруппы в Минске приложить все усилия для достижения договорённости по освобождению и обмену людей по принципу «всех установленных на всех установленных».

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов идти на серьёзные компромиссы по вопросу об обмене удерживаемыми людьми.

4 декабря президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.