ДНР предложила провести видеоконференцию по вопросу обмена с Киевом
- РИА Новости
«Мы призываем Киев не гнаться за медиапиаром и выходить на видеоконференцию при предварительном осуществлении конкретных шагов по подготовке обмена — в первую очередь, по процессуальной очистке удерживаемых лиц», — приводит РИА Новости её слова.
Полпред самопровозглашённой Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего также отметил, что видеоконференция по обмену пленными между Киевом и республиками Донбасса пройдёт 23 декабря.
Ранее представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила о готовности республики передать Киеву 30 человек в рамках обмена.