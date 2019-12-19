ДНР предложила провести видеоконференцию по вопросу обмена с Киевом

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Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом стоит провести в понедельник, 23 декабря.
ДНР предложила провести видеоконференцию по вопросу обмена с Киевом
  • РИА Новости

«Мы призываем Киев не гнаться за медиапиаром и выходить на видеоконференцию при предварительном осуществлении конкретных шагов по подготовке обмена — в первую очередь, по процессуальной очистке удерживаемых лиц», — приводит РИА Новости её слова.

Полпред самопровозглашённой Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего также отметил, что видеоконференция по обмену пленными между Киевом и республиками Донбасса пройдёт 23 декабря.

Ранее представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила о готовности республики передать Киеву 30 человек в рамках обмена.

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