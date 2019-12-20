Видеомост контактной группы по обмену пленными состоится 23 декабря

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На Украине подтвердили проведение видеоконференции с самопровозглашёнными республиками по вопросу обмена удерживаемыми лицами Донбасса в понедельник, 23 декабря.
Видеомост контактной группы по обмену пленными состоится 23 декабря
  • РИА Новости

«В продолжение работы по освобождению лиц, которые удерживаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, видеоконференция контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019 года», — написала в Facebook пресс-секретарь полпреда Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Ранее в МИД ДНР призвали Киев провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом в понедельник, 23 декабря.

18 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу не смогла прийти к согласию в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

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