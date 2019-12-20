Видеомост контактной группы по обмену пленными состоится 23 декабря
- РИА Новости
«В продолжение работы по освобождению лиц, которые удерживаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, видеоконференция контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019 года», — написала в Facebook пресс-секретарь полпреда Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Ранее в МИД ДНР призвали Киев провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом в понедельник, 23 декабря.
18 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу не смогла прийти к согласию в вопросе обмена удерживаемыми лицами.