Контактная группа по Донбассу не договорилась об обмене пленными

Контактная группа по Донбассу не смогла прийти к согласию в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщила глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

«Негативный результат переговоров контактной группы — это то, что по обмену договориться, к сожалению, на сегодня не удалось», — приводит РИА Новости её слова.

Кроме того, у сторон остаются вопросы по количеству людей для обмена. По словам Никоноровой, необходимо провести верификацию удерживаемых лиц «в таком формате, в котором обе стороны будут доверять друг другу и доверять людям, которые будут поводить эту верификацию».

«Пока что окончательных цифр (по обмену. — RT) на сегодняшний день нет», — заявила глава МИД ДНР.

Ранее сообщалось, что следующее заседание контактной группы по Донбассу запланировано на 16 января 2020 года.