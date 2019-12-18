Контактная группа по Донбассу не договорилась об обмене пленными

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Контактная группа по Донбассу не смогла прийти к согласию в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщила глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
Контактная группа по Донбассу не договорилась об обмене пленными
  • РИА Новости

«Негативный результат переговоров контактной группы — это то, что по обмену договориться, к сожалению, на сегодня не удалось», —  приводит РИА Новости её слова.

Кроме того, у сторон остаются вопросы по количеству людей для обмена. По словам Никоноровой, необходимо провести верификацию удерживаемых лиц «в таком формате, в котором обе стороны будут доверять друг другу и доверять людям, которые будут поводить эту верификацию».

«Пока что окончательных цифр (по обмену. — RT) на сегодняшний день нет», — заявила глава МИД ДНР.

Ранее сообщалось, что следующее заседание контактной группы по Донбассу запланировано на 16 января 2020 года.

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