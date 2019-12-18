Контактная группа по Донбассу не договорилась об обмене пленными
- РИА Новости
«Негативный результат переговоров контактной группы — это то, что по обмену договориться, к сожалению, на сегодня не удалось», — приводит РИА Новости её слова.
Кроме того, у сторон остаются вопросы по количеству людей для обмена. По словам Никоноровой, необходимо провести верификацию удерживаемых лиц «в таком формате, в котором обе стороны будут доверять друг другу и доверять людям, которые будут поводить эту верификацию».
«Пока что окончательных цифр (по обмену. — RT) на сегодняшний день нет», — заявила глава МИД ДНР.
Ранее сообщалось, что следующее заседание контактной группы по Донбассу запланировано на 16 января 2020 года.