В ОБСЕ назвали темы переговоров контактной группы по Донбассу
- РИА Новости
«Я могу говорить только за подгруппу по гуманитарным вопросам. Очевидно, что будут обсуждаться обмен, возможные последующие шаги, а также открытые вопросы, касающиеся последующих шагов. Обязательно ещё одним из вопросов, которые мы обсудим, будет защита гражданского населения и защита гражданской инфраструктуры», — приводит РИА Новости его слова.
Кроме того, Фриш подчеркнул, что в гуманитарной подгруппе будут обсуждаться пункты пропуска.
Заседание представителей трёхсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе запланировано на 18 декабря.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о готовности предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.