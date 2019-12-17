В ОБСЕ назвали темы переговоров контактной группы по Донбассу

Обмен удерживаемыми лицами, защита гражданского населения и инфраструктуры, а также разведение сил будут обсуждаться в рамках переговоров контактной группы по Донбассу. Об этом сообщил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.

«Я могу говорить только за подгруппу по гуманитарным вопросам. Очевидно, что будут обсуждаться обмен, возможные последующие шаги, а также открытые вопросы, касающиеся последующих шагов. Обязательно ещё одним из вопросов, которые мы обсудим, будет защита гражданского населения и защита гражданской инфраструктуры», — приводит РИА Новости его слова.

Кроме того, Фриш подчеркнул, что в гуманитарной подгруппе будут обсуждаться пункты пропуска.

Заседание представителей трёхсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе запланировано на 18 декабря.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о готовности предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.