В ОБСЕ назвали темы переговоров контактной группы по Донбассу

Короткая ссылка
Обмен удерживаемыми лицами, защита гражданского населения и инфраструктуры, а также разведение сил будут обсуждаться в рамках переговоров контактной группы по Донбассу. Об этом сообщил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.
В ОБСЕ назвали темы переговоров контактной группы по Донбассу
  • РИА Новости

«Я могу говорить только за подгруппу по гуманитарным вопросам. Очевидно, что будут обсуждаться обмен, возможные последующие шаги, а также открытые вопросы, касающиеся последующих шагов. Обязательно ещё одним из вопросов, которые мы обсудим, будет защита гражданского населения и защита гражданской инфраструктуры», — приводит РИА Новости его слова.

Кроме того, Фриш подчеркнул, что в гуманитарной подгруппе будут обсуждаться пункты пропуска.

Заседание представителей трёхсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе запланировано на 18 декабря.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о готовности предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить