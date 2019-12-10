Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике

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Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.

В документе содержатся три пункта: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений Минских соглашений» и «Продолжение».

В коммюнике обозначено, что Минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в нормандском формате.

Отмечается, что разведение сил в Донбассе планируется провести ещё в трёх новых пунктах к концу марта 2020 года.

Также лидеры «нормандской четвёрки» заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня до конца года.

Кроме того, главы стран также призвали организовать обмен по схеме «всех на всех» до конца года.

Переговоры лидеров четырёх стран в Париже продолжались более 5,5 часа.

Подробнее о саммите — в материале RT.

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