«Настрой серьёзный»: чего стоит ожидать от саммита «нормандской четвёрки» в Париже
- Reuters
- © Tobias SCHWARZ
9 декабря в Париже президенты России, Франции и Украины, а также канцлер Германии проведут переговоры в нормандском формате.
«Лидеры обсудят шаги, призванные обеспечить последовательную реализацию Минских соглашений от 12 февраля 2015 года по урегулированию внутриукраинского конфликта», — сообщает пресс-служба Кремля.
Москва ожидает, что во время проведения нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности выполнения Минских соглашений и не допустить попытки их «размывания». Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается настроя, настрой серьёзный. Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны. И, кроме того, осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским», — добавил Песков.
Встречи в нормандском формате на высшем уровне не проводились с 2016 года. С приходом на пост главы государства Владимира Зеленского впервые за долгое время появилась перспектива проведения подобных встреч.
Несколькими днями ранее Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате может интенсифицировать диалог по ситуации в Донбассе. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.
«Именно диалог может привести к возвращению главного — всех наших людей… Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне», — подчеркнул он.
Ранее Зеленский утверждал, что хотел бы «договариваться о возвращении территорий», в том числе «хотя бы о каких-то понятных сроках».
Кроме того, глава украинского государства планирует обсудить в ходе предстоящих переговоров конкретные сроки обмена пленными.
В свою очередь, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев сообщал, что среди целей, которых будет добиваться президент Украины на саммите, «прекращение огня по всей линии разграничения» и проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству».
По его словам, избирательный процесс в самопровозглашённых республиках Донбасса может проводиться лишь при условии вывода оттуда «незаконных вооружённых формирований». При этом Киевом исключается возможность прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР.
- Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского. Справа — сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) и ОБСЕ
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Схожую информацию донёс до журналистов секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов по итогам состоявшегося 7 декабря закрытого заседания СНБО.
По его словам, Зеленский намерен поднять на переговорах четыре вопроса: о возвращении всех удерживаемых лиц, о прекращении огня, о восстановлении контроля украинских силовиков над границей с Россией в Донбассе и о выборах на неподконтрольных Киеву территориях. Также на заседании приняли некий сценарий реинтеграции Донбасса, содержание которого Данилов не стал раскрывать.
При этом украинский чиновник предупредил, что не исключает возможности эскалации конфликта в Донбассе после саммита в Париже.
Ревизия «Минска»
Как считают эксперты, многие заявления представителей Киева нацелены на пересмотр Минских соглашений. Более того, 7 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что эти соглашения якобы нуждаются в уточнении.
«Атмосфера на Украине и политика Зеленского не позволяют надеяться, что можно будет прийти к абсолютно позитивному результату, который заключается в реализации украинской стороной минских договорённостей в полной мере», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
По словам эксперта, нынешнее руководство Украины находится под сильным давлением оппозиции.
8 декабря партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» провели на Майдане в Киеве митинг под лозунгом «Нет капитуляции», требуя не идти на компромиссы с Россией.
Лидеры трёх политических сил — Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук — подписали заявление, где обозначили пять красных линий, которые, по их мнению, не должен переступать Зеленский: никаких уступок в вопросах статуса Украины как унитарной державы, европейского и евро-атлантического курса страны, никаких политических шагов, в частности выборов в Донбассе, до разоружения республик и возвращения Киеву контроля над границей, никаких компромиссов по вопросу «возвращения Крыма» и отказа от прекращения тяжб с Россией в международных судах.
«Высока вероятность того, что никаких прорывов не будет. Зеленский не может перейти эти красные линии, о чём ему напоминает митинг в центре Киева», — сообщил источник RT в офисе президента Украины.
Схожего мнение придерживается источник RT в партии «Европейская солидарность».
«Максимум, чего может добиться команда Зеленского, — назначить дату обмена пленными», — подчеркнул собеседник RT.
В таких условиях, по словам Шаповалова, положительным итогом можно будет считать принципиальную готовность украинских властей «вести диалог о путях будущего урегулирования внутреннего конфликта».
«Если благодаря саммиту Киев начнёт вести работу в духе Минских соглашений, то уже это можно будет считать успехом. Но если Украина в итоге полностью откажется от этих договорённостей, то новая украинская власть распишется в своей несостоятельности и неготовности отвечать запросам украинских граждан, которые её избрали, чтобы она достигла мира в Донбассе», — пояснил аналитик.
По мнению Шаповалова, заявления о республиках, которые «идут из Киева», свидетельствуют о том, что «на самом деле украинская сторона прежде всего стремится к полному контролю над этой территорией и ликвидации органов самоуправления».
- 19 октября 2016 года. Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Пётр Порошенко во время встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«Выборы входят в перечень мер, которые предусматривают Минские соглашения, однако Украина не готова выполнять в полном объёме эти договорённости», — заявил эксперт.
Ранее представитель Украины на переговорах в Минске, экс-президент Леонид Кучма согласовал формулу Штайнмайера, которая предусматривает порядок предоставления особого статуса Донбассу и проведение там местных выборов. Однако 6 декабря Владимир Зеленский заявил в эфире украинского телевидения, что эта формула будет имплементирована в закон об особом статусе только после того, как республики Донбасса разоружатся.
С точки зрения эксперта Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, в Париже Зеленский будет пытаться «намеренно размывать повестку переговоров» и поднимать «несвойственные для нормандского формата вопросы».
Тет-а-тет
Кроме четырёхсторонних переговоров на парижском саммите предполагается проведение первой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в двухстороннем формате. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента. Представитель Кремля отметил, что стороны заинтересованы в организации таких контактов. По словам Пескова, в рамках встречи лидеры будут говорить о газовых вопросах, которые «требуют решения» до 1 января.
По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, предстоящая встреча лидеров России и Украины будет полезной.
«Она (встреча. — RT) не будет формальной, потому что это произойдёт на полях другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен», — отметил министр иностранных дел в эфире канала «Россия 1».
По словам Лаврова, эти переговоры позволят прояснить позицию Киева относительно Минских соглашений. Как отметил министр, пока команда украинского президента делает противоречивые заявления на этот счёт.
- Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский
- РИА Новости
По мнению Безпалько, на переговорах с Путиным Зеленский будет «торговаться по вопросу транзита газа через Украину», поскольку российская сторона уже назвала неприемлемыми условия, которые выдвигает Киев.
«Газовый транзит — главный вопрос для украинского лидера. Он может попытаться выбить скидку или другие условия», — отметил эксперт.
«Сохранить связи с Москвой»
Немецкая сторона, в свою очередь, подтвердила, что канцлер ФРГ проведёт двухстороннюю встречу с Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита.
«В 15:00 (17:00 мск) состоятся двухсторонние переговоры с президентом Путиным», — цитирует РИА Новости представителя немецкого кабмина Ульрике Деммер.
По её словам, главы двух стран могут обсудить ситуацию вокруг выдворения российских дипломатов.
Напомним, 4 декабря Берлин объявил о высылке двух сотрудников российского посольства. Как объяснили в немецком МИД, это ответ на то, что Москва якобы «недостаточным образом» сотрудничала при расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира в берлинском Тиргартене.
В Кремле заявили, что предположения о причастности России к убийству в Германии «абсолютно беспочвенны».
Как отмечает Шаповалов, произошедшее в Берлине — «очевидная провокация», направленная на срыв переговоров в нормандском формате.
«Без разбирательств и расследования Россию голословно обвинили в совершении преступления, что, безусловно, не соответствует действительности», — подчеркнул аналитик.
По мнению Шаповалова, этот инцидент носит «сценарный характер» и призван «ещё больше демонизировать Россию».
«Вашингтон ждёт от Берлина такого же скандала, как от Лондона, который начал расследовать дело Скрипалей. Однако Германия несёт колоссальные убытки от разрыва экономических связей с Москвой, которая является её важным партнёром. Для экономики Германии смертельно опасно переводить конфликт в экономическое русло, поэтому Меркель на встрече продемонстрирует, что она готова бороться с Владимиром Путиным, но всё это будет только на словах», — считает Безпалько.
Дмитрий Песков анонсировал также, что президент России отдельно встретится на нормандском саммите и с лидером Франции.
Безпалько считает, что от Эммануэля Макрона на предстоящих переговорах можно ожидать позитивных шагов по налаживанию контактов с Москвой.
«Сейчас французский лидер пытается проявлять самостоятельность в политике. Более того, Франция претендует на ведущую роль в ЕС. Кроме того, Париж несёт большие убытки из-за антироссийских санкций. Для Франции, как и для Германии, стратегически важно сохранить экономические связи с Москвой», — подчеркнул аналитик.
- Президент Франции Эммануэль Макрон
- Reuters
- © Guillaume Horcajuelo
При этом, как заявил 18 ноября министр иностранных дел России, Москва надеется, что Париж и Берлин «используют свои отношения с официальным Киевом», чтобы он осознал «безальтернативность движения в направлении полного выполнения минского комплекса мер».
Накануне переговоров в нормандском формате министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что наступил черёд Москвы пойти навстречу Киеву, а Париж совместно с Берлином должен надавить на Россию. Однако источники RT в украинских политических партиях считают, что с давлением со стороны европейцев придётся столкнуться именно украинской стороне.
«Президент Франции Эммануэль Макрон будет требовать от Зеленского выполнить Минские соглашения. Ангела Меркель более лояльна к нынешнему президенту страны. Но выполнить Минские соглашения Зеленский не может», — считает собеседник RT.
Схожего мнения придерживается и источник в партии «Голос».
«Я думаю, что главы России, Франции и Германии ожидают от Владимира Зеленского реального компромисса. У них много инструментов, чтобы давить на него», — утверждает источник RT.
Как отмечает Шаповалов, Германия и Франция, являясь странами, подписавшими в 2015 году Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, должны быть гарантами их реализации.
«Россия рассчитывает на активное вовлечение этих стран в данный процесс и участие в урегулировании конфликта», — считает эксперт.
По его словам, «Москва вправе надеяться», что европейские столицы, в первую очередь Берлин, «откажутся от политики двойных стандартов и призовут Киев к безоговорочному исполнению Минских соглашений».
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