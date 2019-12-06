В Кремле ответили на вопрос о «муниципальной страже» в Донбассе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют сообщения СМИ о том, что украинский лидер Владимир Зеленский может в ходе нормандского саммита предложить создать в Донбассе «муниципальную стражу».
В Кремле ответили на вопрос о «муниципальной страже» в Донбассе
  • РИА Новости

«Мы также вместе с вами узнали об этом из сообщения СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным», — сказал Песков. 

По его словам, 9 декабря в ходе встречи лидеров стран нормандской четвёрки будет предметное и профессиональное обсуждение, по итогам которого «можно будет что-то говорить».

Как сообщил украинский телеканал ESPRESO.TV, Зеленский в ходе встречи с пострадавшими в результате событий на «евромайдане» в Киеве заявил, что в рамках нормандского саммита в Париже планирует предложить создать на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «муниципальную стражу».

При этом указывалось, что в состав этого формирования будут в равных пропорциях входить представители Нацгвардии Украины, ОБСЕ, ЛНР и ДНР.

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