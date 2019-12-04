В Кремле оценили сообщения о причастности России к убийству в Берлине
- РИА Новости
«Там каких-то серьёзных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — сказал представитель Кремля.
Ранее газета WSJ писала, что правительство Германии может ввести санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российскими властями.
Как утверждал источник издания в прокуратуре, по словам следователей, они определились с личностью подозреваемого, который «может быть связан» с Россией.
В конце августа в Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве гражданина Грузии.