В Кремле оценили сообщения о причастности России к убийству в Берлине

Предположения о причастности России к заказному убийству в Берлине являются абсолютно беспочвенными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Там каких-то серьёзных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета WSJ писала, что правительство Германии может ввести санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российскими властями.

Как утверждал источник издания в прокуратуре, по словам следователей, они определились с личностью подозреваемого, который «может быть связан» с Россией.

В конце августа в Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве гражданина Грузии.