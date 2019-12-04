В Кремле оценили сообщения о причастности России к убийству в Берлине

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Предположения о причастности России к заказному убийству в Берлине являются абсолютно беспочвенными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле оценили сообщения о причастности России к убийству в Берлине
  • РИА Новости

«Там каких-то серьёзных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета WSJ писала, что правительство Германии может ввести санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российскими властями.

Как утверждал источник издания в прокуратуре, по словам следователей, они определились с личностью подозреваемого, который «может быть связан» с Россией.

В конце августа в Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве гражданина Грузии.

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