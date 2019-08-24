В Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве

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Правоохранительные органы Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве гражданина Грузии.
В Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве
  • © Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на странице прокуратуры Берлина в Twitter.

Уточняется, что россиянин был задержан 23 августа, а позднее судья выдал ордер на его арест

По данным ведомства, убитым является 40-летний гражданин Грузии.

«Были обнаружены орудие убийства и велосипед, на котором, предположительно, пытался скрыться подозреваемый. 48-летний гражданин России был вчера временно задержан в районе совершения преступления», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Дрездене приговорил сирийца Алау С., обвиняемого в убийстве немца Даниэля Хиллига в Хемнице, к девяти с половиной годам заключения.

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