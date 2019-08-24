В Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве

Правоохранительные органы Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве гражданина Грузии.

Об этом сообщается на странице прокуратуры Берлина в Twitter.

Уточняется, что россиянин был задержан 23 августа, а позднее судья выдал ордер на его арест.

По данным ведомства, убитым является 40-летний гражданин Грузии.

«Были обнаружены орудие убийства и велосипед, на котором, предположительно, пытался скрыться подозреваемый. 48-летний гражданин России был вчера временно задержан в районе совершения преступления», — говорится в сообщении.

#Tötungsdelikt in #Moabit

Bei dem getöteten Mann handelt es sich um einen 40-jährigen Georgier. Die Tatwaffe und das mutmaßliche Fluchtfahrrad konnten sichergestellt werden. Ein 48-jähriger russischer Staatsangehöriger wurde gestern im Umfeld des Tatorts vorläufig festgenommen. — GenStA Berlin (@GStABerlin) 24 августа 2019 г.

Ранее суд в Дрездене приговорил сирийца Алау С., обвиняемого в убийстве немца Даниэля Хиллига в Хемнице, к девяти с половиной годам заключения.