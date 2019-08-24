В Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве
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Об этом сообщается на странице прокуратуры Берлина в Twitter.
Уточняется, что россиянин был задержан 23 августа, а позднее судья выдал ордер на его арест.
По данным ведомства, убитым является 40-летний гражданин Грузии.
«Были обнаружены орудие убийства и велосипед, на котором, предположительно, пытался скрыться подозреваемый. 48-летний гражданин России был вчера временно задержан в районе совершения преступления», — говорится в сообщении.
#Tötungsdelikt in #Moabit— GenStA Berlin (@GStABerlin) 24 августа 2019 г.
Bei dem getöteten Mann handelt es sich um einen 40-jährigen Georgier. Die Tatwaffe und das mutmaßliche Fluchtfahrrad konnten sichergestellt werden. Ein 48-jähriger russischer Staatsangehöriger wurde gestern im Umfeld des Tatorts vorläufig festgenommen.
Ранее суд в Дрездене приговорил сирийца Алау С., обвиняемого в убийстве немца Даниэля Хиллига в Хемнице, к девяти с половиной годам заключения.