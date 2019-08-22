Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве жителя Хемница сирийцу
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Об этом сообщает N-TV.
«По делу о нападении с ножом на празднике в Хемнице обвиняемый Алау С. был приговорён к 9,5 года тюрьмы. Суд признал 24-летнего мужчину виновным в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений», — говорится в сообщении.
В начале января прокуратура Хемница предъявила Алау С. обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, а также в покушении на убийство.
Данное преступление вызвало широкую волну недовольства общества миграционной политикой властей, в Хемнице прошли массовые митинги.
Власти решили перенести судебное заседание в Дрезден из соображений безопасности.