Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве жителя Хемница сирийцу

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Суд в Дрездене приговорил сирийца Алау С., обвиняемого в убийстве немца Даниэля Хиллига в Хемнице, к 9,5 года заключения.
Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве жителя Хемница сирийцу
  • © Matthias Rietschel/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает N-TV.

«По делу о нападении с ножом на празднике в Хемнице обвиняемый Алау С. был приговорён к 9,5 года тюрьмы. Суд признал 24-летнего мужчину виновным в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений», — говорится в сообщении.

В начале января прокуратура Хемница предъявила Алау С. обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, а также в покушении на убийство.

Данное преступление вызвало широкую волну недовольства общества миграционной политикой властей, в Хемнице прошли массовые митинги.

Власти решили перенести судебное заседание в Дрезден из соображений безопасности.

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