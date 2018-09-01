Полиция Германии призвала участников митинга против мигрантов в Хемнице разойтись

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Сотрудники правоохранительных органов Германии призвали участников акции «Марш молчания», организованной в том числе партией «Альтернатива для Германии», разойтись. Об этом сообщает ТАСС.
Полиция Германии призвала участников митинга против мигрантов в Хемнице разойтись
  • © Odd ANDERSEN
  • AFP

Отмечается, что время проведения акции официально истекло.

По данным агентства, многие из участников протестных мероприятий выражают недовольство и отказываются покидать места проведения акции.

При этом уточняется, что на улицы Хемница на различные демонстрации вышли более 8 тыс. человек.

Поводом для проведения «Марша молчания» стала драка, произошедшая в ночь на 26 августа, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг.

По подозрению в убийстве были арестованы граждане Сирии и Ирака.

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