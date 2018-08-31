В немецком Хемнице прошёл митинг праворадикалов

Очередной митинг праворадикалов прошёл в немецком Хемнице, в нём приняли участие около 900 человек. Об этом сообщили в полиции федеральной земли Саксония.

«Согласно оценкам властей, в мероприятии, организованном движением ProChemnitz (движение правых радикалов «За Хемниц». — RT), приняли участие примерно 900 человек», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось, что несколько человек госпитализированы в Хемнице после столкновения радикалов. Позднее стало известно, что в ходе беспорядков на акции протеста в немецком Хемнице пострадал россиянин.

В ночь на 26 августа в Хемнице произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы гражданин Сирии и гражданин Ирака. Этот инцидент вызвал возмущение, и сотни человек вечером 26 августа приняли участие в несогласованной демонстрации.