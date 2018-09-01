Немецкая партия собирается провести в Хемнице «Марш молчания»

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» намерена провести в городе Хемниц «Марш молчания».

Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие состоится в память об убитом мигрантами неделю назад местном жителе Даниэле Хиллиге.

Отмечается, что акция начнётся 1 сентября в 17:00 (18:00 мск). Участники события пройдут в чёрной одежде, но с белыми розами по улицам города.

Ранее в Хемнице состоялся митинг праворадикалов.

Причиной демонстрации стала драка в ночь на 26 августа, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы гражданин Сирии и гражданин Ирака.