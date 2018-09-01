Немецкая партия собирается провести в Хемнице «Марш молчания»
Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие состоится в память об убитом мигрантами неделю назад местном жителе Даниэле Хиллиге.
Отмечается, что акция начнётся 1 сентября в 17:00 (18:00 мск). Участники события пройдут в чёрной одежде, но с белыми розами по улицам города.
Ранее в Хемнице состоялся митинг праворадикалов.
Причиной демонстрации стала драка в ночь на 26 августа, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы гражданин Сирии и гражданин Ирака.