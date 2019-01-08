Подозреваемому в убийстве жителя Хемница предъявлено обвинение

Прокуратура города Хемница предъявила обвинение подозреваемому в убийстве 35-летнего гражданина ФРГ в августе 2018 года. Данное преступление вызвало широкий общественный резонанс, в городе прошло несколько массовых протестов.

Отмечается, что сирийца Алау С. обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений Даниэлю Хиллигу, которые привели к его смерти, а также в покушении на убийство Дмитрия М. и нанесении ему опасных телесных повреждений.

В сообщении говорится, что 26 августа 2018 года около 03:15 по местному времени в Хемнице Алаа С. вместе с иракцем Фархадом Рамазаном Ахмадом без основательной причины вступили в ссору с Даниэлем Х. и Дмитрием М. Отмечается, что у первых были при себе ножи.

В ходе неё сириец нанёс четыре ножевых ранения Даниэлю в область груди и одно в плечо, а также одно — в спину Дмитрию.

22-летний иракец Рамазан Ахмад, зарегистрированный соискателем убежища в Германии, подозревается в причастности к убийству и объявлен в международный розыск.

После того как стало известно о данном преступлении, в городе прошли митинги против миграционной политики властей.

Около 300 человек были задержаны в ходе одной из демонстраций.