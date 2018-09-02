В полиции сообщили о задержании 300 человек в ходе демонстраций в немецком Хемнице

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Около 300 человек были задержаны в ходе демонстраций, которые прошли в субботу, 1 сентября, в немецком городе Хемниц. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«Полиция задержала около 300 человек. По всей видимости, они пытались внедриться в группу сторонников партии «Альтернатива для Германии», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, в общей сложности на демонстрации под эгидой различных партий и движений вышли около 9,5 тыс. человек.

Ранее стало известно, что во время демонстраций, которые прошли в субботу, 1 сентября, в германском городе Хемниц, пострадали не менее 11 человек.

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